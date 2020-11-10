Москва, , 14:53 — REGNUM На посещение зрителями массовых мероприятий в столице вводится запрет. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Так, приостанавливается проведение культурных, выставочных, просветительских, досуговых, развлекательных, зрелищных и аналогичных мероприятий с участием зрителей. Запрет будет действовать с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Однако учреждения культуры и другие организации могут проводить выставки, публичные лекции, тренинги, презентации и аналогичные мероприятия в режиме онлайн. К тому же ограничения не распространяются на официальные мероприятия, которые проводятся по решению органов исполнительной власти.

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