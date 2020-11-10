Курган, , 14:50 — REGNUM Военные врачи, которые прибыли в Курганскую область по просьбе губернатора Вадима Шумкова, выявили ряд проблем в организации маршрутизации и лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил ава региона на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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"Военные отмечают хорошее обеспечение наших госпиталей препаратами и оборудованием, однако указывают на недостаточную вовлеченность руководства отдельных учреждений в своевременное и правильное лечение пациентов, волокиту по отдельным важным вопросам. Разбираемся», — сообщил Вадим Шумков.

По итогам работы с врачами Минобороны РФ и их коллегами из Тюмени, Челябинска и Москвы, которые приехали в Зауралье на помощь в борьбе с COVID-19, был принят ряд решений, в том числе касающихся материальной базы госпиталей.