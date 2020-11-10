Москва, , 14:51 — REGNUM В столице водится ограничение на поселение зрителями физкультурных и спортивных мероприятий. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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С 13 ноября проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей только в случае, если согласие на это дал столичный департамент спорта и управление Роспотребнадзора по Москве.

Ограничение будет действовать минимум два месяца — до 15 января 2021 года.