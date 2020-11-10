Москва, , 14:42 — REGNUM Залы театров и кино теперь разрешается заполнять максимум на четверть об общего числа мест. Об этом 10 ноября в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала», — написал мэр.

Это правило будет действовать более двух месяцев — с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года.

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