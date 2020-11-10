Бишкек, , 14:39 — REGNUM Министерство образования Киргизии выделило на дезинфекцию в школах 185 млн сомов (170,3 млн рублей). Об этом сообщил начальник управления образовательного ведомства республики Марат Усеналиев.

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По словам чиновника, эти деньги удалось накопить, за счет того, что государству не пришлось оплачивать школьные обеды, поскольку из-за пандемии дети были вынуждены учиться дистанционно всю первую учебную четверть.

Напомним, что власти Киргизии приняли решение о возобновлении с 11 ноября 2020 года обучения в традиционном формате для учащихся около 1,5 тысячи школ в регионах республики. Общеобразовательные учреждения киргизской столицы и второго самого крупного города страны — Оша продолжат учиться в удаленном режиме.