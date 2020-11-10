Чита, , 14:37 — REGNUM В Забайкалье, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, где наблюдается существенный дефицит медикаментов и коек для лечения больных с COVID-19, предупредили граждан об опасности самостоятельного приёма антибиотиков. Как сообщает сегодня, 10 ноября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главного внештатного пульмонологов министерства здравоохранения края Сергея Лукьянова, нет необходимости самостоятельно принимать антибиотики на дому.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании вакцинации населения – все новости»

«При легких формах коронавирусной инфекции назначение антибиотиков нецелесообразно», — пояснил медик. Также Сергей Лукьянов отметил, что пациенты симптомами ОРВИ должны изолироваться и обратиться за медицинской помощью в поликлинику по месту жительства.

«То есть легкие формы заболевания — температура до 38, легкое недомогание, кашель, слабость, ломота — это не повод для экстренных мероприятий, это работа поликлиник и больниц по месту жительства», — пояснил пульмонолог.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 189 человек, причём 249 из них добавились только за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье COVID-19 победили 9990 человек