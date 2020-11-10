Бишкек, , 14:36 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии намерено в ближайшее время объединить поликлиники и территориальные больницы в районах с населением менее 100 тысяч человек. Об этом сообщил глава минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, передает «Kaktus.media».

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По словам министра, такая оптимизация необходима, поскольку в регионах не хватает медицинских специалистов, но при этом на каждый малонаселенный район приходится по два главврача, и у каждого из них еще по два заместителя.

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«Это была большая ошибка реформирования здравоохранения в 90-е годы. Была программа Всемирной организации здравоохранения, изучали и вот пришли к тому, что надо объединить», — резюмировал Бейшеналиев.

Напомним, что в Киргизии в настоящее время работают порядка 1,8 тысячи государственных медицинских учреждений, из которых около 700 поликлиник, около 1 тысячи фельдшерско-акушерских пунктов и более 140 больниц.