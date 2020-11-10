Москва, , 14:41 — REGNUM В ситуации с распространением коронавирусной инфекции в столице России в ближайшие недели может ожидаться ухудшение. Об этом 10 ноября говорится в заявлении мэра Москвы Сергея Собянина, размещенном на сайте столичного градоначальника.

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Как отметил столичный градоначальник, рост числа выявляемых носителей коронавируса происходит с середины сентября и, хотя «неделю назад казалось, что уровень заболеваемости стабилизировался на высоком», но ещё некритичном уровне, в последние дни снова наблюдался серьезный рост числа зараженных в Москве.

«В середине августа лишь 1 из 100 ПЦР-тестов давал положительный результат. В конце октября доля положительных тестов выросла до 5,8%, а затем и до 7,5%. И, к сожалению, в ближайшие недели мы можем ожидать дальнейшего ухудшения ситуации», — говорится в сообщении Собянина.

Также в нем указывается, что в связи с этим всем требуется ввести дополнительные ограничения для снижения уровня заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие сутки в столице России было выявлено 5902 новых носителя SARS-CoV-2, в результате чего их общее число выросло до 481 068.