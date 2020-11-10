Ижевск, , 14:34 — REGNUM Глава Удмуртии Александр Бречалов запустил опрос о необходимости перевода школьников на дистанционное обучение. Опрос опубликован на личной странице главы республики в социальных сетях.

Школьник Иван Шилов © ИА REGNUM

До настоящего момента в опросе приняли участие 33 078 человек. Из них 51,48% проголосовали за «удалёнку», остальные респонденты не считают нужным вводить дистанционное обучение.

Результат опроса Бречалов планирует обсудить в прямом эфире также в социальных сетях.

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Как сообщало ИА REGNUM, на территории всего Приволжского федерального округа в настоящее время наблюдается рост числа случаев заражения коронавирусом. Так, весной пиковый ежесуточный прирост зараженных фиксировался на уровне чуть больше 1,2 тыс. случаев в сутки, в настоящее время ежедневно в округе выявляют более 2,2 тыс. новых носителей коронавируса.

Сейчас из 14 регионов округа на дистанционное обучение перешли или готовятся перейти несколько субъектов.

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Так, в Башкирии на «дистанционку» переходят учащиеся с шестого по 10-й класс. В очном формате будут учиться с 1-го по 5-й классы и выпускники. С 9 ноября переведены на «удаленку» все старшеклассники в Самарской области — с 6-го по 11-й классы. С 9 ноября учащиеся 6−11-х классов в Саратове, в Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах перешли на двухнедельный дистанционный режим обучения.

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В то же время губернатор Нижегородской области Глеб Никитин планировал, что после осенних каникул старшие школьники будут учиться удаленно, а учащиеся 1−5-х классов — ходить на уроки в школу. Однако, уступив натиску родителей, которые буквально обрушили на главу области массу жалоб в социальных сетях, Никитин вынес новое решение и с 9 ноября отменил удаленный формат обучения для школьников 9-х и 11-х классов, которым в этом году предстоит сдавать экзамены.

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