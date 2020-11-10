Москва, , 14:37 — REGNUM Театры, кинотеатры и концертные залы Москвы смогут в течение двух ближайших месяцев заполнять залы лишь на 25%. Новые ограничения связаны с ростом заболеваемости COVID-19, написал 10 ноября мэр столицы Сергей Собянин в своём блоге.

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«Максимальное число зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах не должно превышать 25% общей вместимости зала», — отметил Собянин.

Ограничение вступит в силу 13 ноября и будет действовать до 15 января 2021 года.

На тот же срок решено приостановить проведение культурных, выставочных и других мероприятий с участием зрителей. Учреждения культуры смогут транслировать свои мероприятия онлайн.

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