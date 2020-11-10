Москва, , 14:28 — REGNUM Студентов столичных вузов и колледжей переведут на дистанционную форму обучения. Об этом в своём блоге написал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Это правило будет действовать минимум два месяца — с 13 ноября 2020 по 15 января 2021 года.

Кроме того, мэрия города рекомендовала принять аналогичные меры федеральным и частным вузам и средним специальным образовательным организациям. При этом транспортные карты учащихся, переведенных на дистанционное обучение, будут временно заблокированы.

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