Лондон, , 14:27 — REGNUM Территория Фолклендских островов в Южной Атлантике, спор о принадлежности которых стал причиной войны между Великобританией и Аргентиной в 1982 году, полностью освобождена от мин. Такое заявление сделали власти Соединённого Королевства, пишет 10 ноября агентство Reuters.

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Это произошло почти 40 лет спустя после окончания военных действий. Как пояснили в британское министерстве иностранных дел, таким образом Великобритания выполнила свои обязательства, установленные Конвенцией о запрещении противопехотных мин. По данным ведомства, в настоящее время на британской земле нигде в мире нет противопехотных мин.

Отмечается, что финансируемая Великобританией программа разминирования островов, начатая в 2009 году, завершила свою миссию на три года раньше запланированного срока.

«Это огромное достижение для островов, и мы должны отдать должное блестящей команде саперов, которые изо дня в день подвергают свою жизнь риску, удаляя и уничтожая наземные мины, чтобы сделать Фолкленды безопасными», — прокомментировал министр Великобритании, отвечающий за Фолкленды, Венди Мортон.

Напомним, в 1982 году вокруг Мальвинских (Фолклендских) островов вспыхнул англо-аргентинский конфликт. В ходе боевых действий Аргентина потерпела поражение. Всего в этой войне погибло более 600 аргентинских и 255 британских военнослужащих.

В настоящее время острова остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией, осуществляющей фактический контроль над ними как над своей заморской территорией.