Черкесск, , 14:26 — REGNUM В Карачаево-Черкесии за последнюю неделю у матерей с выявленным COVID-19 родились пятеро здоровых малышей. При этом новорожденные чувствуют себя нормально, коронавируса у них не выявлено, сообщили 10 ноября в минздраве региона.

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«Все дети здоровы. Тест на коронавирусную инфекцию у них отрицательный», — говорится в сообщении ведомства на странице в Instagram. Всего, в настоящее время в госпитале для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, развернутом на базе Черкесской городской больницы, находятся 11 беременных и рожениц. Для них созданы все условия, в том числе развернуты две современные операционные, работают опытные специалисты.

Помимо этого, проводятся онлайн-консультации со специалистами Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. В. И Кулакова.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в настоящее время отмечается ежедневный прирост числа новых заболевших. По данным оперативного штаба, общее число носителей коронавируса достигло 10 470.