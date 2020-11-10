Уфа, , 14:54 — REGNUM 151 млн рублей выделено Башкирии из средств федерального бюджета на амбулаторное лечение пациентов с вероятным или подтверждённым заражением коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин на брифинге в минздраве региона.

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По его словам, эти средства предназначены для лечения пациентов в домашних условиях. Сейчас, отметил он, уже завершено оформление договоров с поставщиками лекарств.

Забелин подчеркнул, что амбулаторных пациентов будут обеспечивать бесплатными противовирусными, противовоспалительными, антикоагулянтными лекарствами, а также лекарственными препаратами, повышающими иммунитет и антибиотиками в соответствии с утвержденными схемами Минздрава РФ.

По его словам, лекарства будут доставлять волонтеры от медорганизации или медработники. При этом предварительно звонить и оповещать граждан о доставке лекарств не будут, т.к. амбулаторные пациенты должны все время находиться на самоизоляции.

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