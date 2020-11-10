Омск, , 14:24 — REGNUM За прошедшие сутки в Омской области скончались пять пациентов с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в оперштабе региона.

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За весь период пандемии в Омской области умерли 472 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в Омской области коронавирус выявлен у 17 899 человек. За сутки 9 ноября в регионе скончались четыре человека с COVID-19.

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