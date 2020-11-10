Рязань, 10 ноября 2020, 14:28 — REGNUM Первая партия препаратов, предназначенных для бесплатной выдачи пациентам с подтверждённым коронавирусом, проходящим амбулаторное лечение, поступила в Рязанскую область. Тысячу упаковок распределят по медицинским организациям, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в региональной оперативной рабочей группе.
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Для лечения коронавирусной инфекции в регион поступили «Фапиравир» и «Апиксабан». Лекарства будут бесплатно выдавать тем пациентам, которые лечатся от коронавируса амбулаторно. Препараты поступят в медицинские организации, откуда по назначению врача будут доставлять на дом пациентам, нуждающимся в противовирусной терапии.
Всего в Рязанскую область поступит более 50 тысяч упаковок 16 наименований лекарств, в их числе «Азитромицин», «Левофлоксацин», «Амоксициллин», «Умифеновир», «Ривароксабан», «Мокифлокцин», «Парацетамол», «Метилпреднизолон» и другие.