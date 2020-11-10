Киев, , 14:20 — REGNUM За минувшие сутки в рядах вооружённых сил Украины (ВСУ) выявили 121 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила 10 ноября пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.

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В ведомстве отметили, что 22 человека в стране были госпитализированы, а 99 проходят лечение дома под наблюдением врачей.

Всего в ВСУ в данный момент болеет COVID-19 более 2230 человек, зафиксированы 19 летальных случаев, связанных с осложнениями.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава государства, заразившийся SARS-CoV-2, работает удалённо, у него зафиксирована повышенная температура, но в целом он чувствует себя нормально.

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