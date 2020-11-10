Москва, , 14:09 — REGNUM Россия готова работать со всеми странами мира по вакцине от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин на заседании совета глав государств-членов ШОС.

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Отвечая на предложение премьер-министра Пакистана Имрана Хана сделать вакцину достоянием человечества, Путин сказал, что согласен с коллегой, поэтому Россия готова работать со всеми странами мира, и, конечно, партнёрами по ШОС.

«Вопрос только в том, чтобы развернуть массовое производство. Для этого нужны определённые финансовые средства и оборудование. Всё. Субстанции, необходимые для производства этих препаратов в России имеются», — заявил президент.