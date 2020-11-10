Балтимор, США, , 14:04 — REGNUM Вавилон станет новой цивилизацией в стратегической игре Civilization VI. Об этом сообщалось 9 ноября на официальном YouTube-канале проекта.

Новая цивилизация появится в игре уже 19 ноября 2020 года. Помимо неё, разработчики пообещали добавить новых юнитов (боевые единицы) и специальный режим «Герои и легенды».

Напомним, Civilization VI — это популярная игра в жанре глобальной стратегии от студии Firaxis. Её релиз состоялся в 2016 году.

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