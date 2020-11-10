Стокгольм, , 14:28 — REGNUM Согласно данным регионального департамента здравоохранения Сконе, за прошедшие выходные в данном регионе Швеции было выявлено 1 410 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2. Это самый высокий показатель за всю пандемию. Об этом сообщила газета Fria Tider.

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Напомним, что с начала осени статистика Агентства общественного здравоохранения по распространению коронавируса в Швеции не обновляется по понедельникам. Поэтому в обновлении данных 10 ноября по коронавирусу заложен кумулятивный эффект предыдущих дней. Тем не менее, даже регулярно обновляемая статистика в течение 24 часов демонстрирует рост числа зараженных и госпитализируемых.

В общей сложности заражение коронавирусом в Сконе было выявлено у 14 807 человек. В палатах интенсивной терапии помощь медиков получают 16 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19. На стационарном лечении в настоящий момент находятся 90 человек.

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