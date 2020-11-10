Москва, , 14:03 — REGNUM В России скоро будет зарегистрирована третья вакцина от коронавируса. Об этом 10 ноября сообщил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников ШОС.

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"В России есть уже две зарегистрированные вакцины, и причём исследования уже показали и подтвердили, что, во-первых, эти вакцины безопасны, нет никаких серьёзных последствий после их применения, и, во-вторых, они все эффективны. Две зарегистрированы, скоро будет зарегистрирована третья — они эффективны», — сказал Путин, комментируя выступление премьер-министра Пакистана Имрана Хана.