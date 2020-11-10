Чита, , 14:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 10 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 189 человек, причём 249 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у семерых человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 198 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 118 находятся в тяжелом состоянии, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Вместе с тем 481 человек за последние сутки вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения, общее число победивших COVID-19 составляет 9990 человек.

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