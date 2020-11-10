Саранск, , 14:02 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 10 ноября выявили 84 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 79 новых носителей SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 8988 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 57 человек, всего с начала пандемии выздоровели 7464 жителя Мордовии. 54 человека скончались от коронавируса как от основной причины, один житель республики — за минувшие сутки. Накануне летальных случаев не регистрировалось, как и в течение предыдущего дня.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1470 человек.

Напомним, по состоянию на 9 ноября в инфекционных стационарах республики лечение получали 2176 человек, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 1168 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава Саранска Пётр Тултаев заявлял, что соблюдение профилактических мер в общественном транспорте и такси должно быть безукоснительным. Необходимо не только иметь в наличии маски и перчатки, но и обрабатывать машину после каждого клиента, поскольку нередко такси используются для поездок в больницу, на прием ко врачу или для того, чтобы сделать КТ (компьютерную томографию).

При этом он призвал жителей республики «без особой необходимости» не пользоваться общественным транспортом.

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