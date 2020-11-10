Москва, , 14:13 — REGNUM Расширение сети камер видеонаблюдения в столице нельзя расценивать как создание цифрового концлагеря. Об этом 10 ноября заявил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко на заседании комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время мероприятия депутат законодательного собрания столицы Екатерина Енгалычева (КПРФ) поинтересовалась, почему в трудный для города период расходы на развитие сети видеонаблюдения планируется увеличить. При этом парламентарий сравнила этот процесс с созданием цифрового концлагеря в столице.

«Я бы призвал все-таки не идти по пути таких формулировок, потому что никакой такой цели нет. Такого замысла не осуществляется. Никакой системы слежения не строится. Система видеонаблюдения помогает по разным направлениям», — сказал Лысенко.

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