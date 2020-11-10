Вашингтон, , 13:59 — REGNUM В «раннем доступе» Steam состоялся релиз ретро-шутера Prodeus. Об этом 10 ноября сообщает «Игромания».

Сейчас геймерам доступно около 3−5 часов от одиночной кампании игры. Сообщается, что Prodeus пробудет в «раннем доступе» Steam от 8 до 12 месяцев.

Разработкой Prodeus занимается студия Bounding Box Software. Издателем проекта выступила Humble Games.

Читайте ранее в этом сюжете: На Xbox Series X уже можно сыграть в обновлённую версию NBA 2K21

Читайте развитие сюжета: Разработчики Civilization VI рассказали, какая цивилизация появится в игре