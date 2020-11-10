Ретро-шутер Prodeus выпустили в «ранний доступ» сервиса Steam
Вашингтон,
10 ноября 2020, 13:59 — REGNUM В «раннем доступе» Steam состоялся релиз ретро-шутера Prodeus. Об этом 10 ноября сообщает «Игромания».
Сейчас геймерам доступно около 3−5 часов от одиночной кампании игры. Сообщается, что Prodeus пробудет в «раннем доступе» Steam от 8 до 12 месяцев.
Разработкой Prodeus занимается студия Bounding Box Software. Издателем проекта выступила Humble Games.
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История вопроса
Компьютерные игры в жанре Action (действие – англ.) это игры, достижение успеха в которых требует быстрой реакции и лучшей координации глаз и рук игрока. Этим они отличаются от игр, которые требуют работы ума, логического мышления и организаторских способностей.
Действие экшн-игр всегда динамично, управляемый игроком персонаж находится в ситуации ограниченного времени, что требует от игрока предельной внимательности и держит в напряжении. Уменьшающееся «здоровье» или ограниченный запас «жизней» могут привести к проигрышу.
Action – обобщённый термин, включающий в себя такие поджанры, как файтинг (рукопашный бой), шутер (стрельба по появляющимся противникам), платформер (собирание предметов в усложняющейся обстановке). К категории Action можно отнести и некоторые другие виды игр, в частности, некоторые стратегии в реальном времени.
В некоторых играх категории Action могут присутствовать элементы, не характерные для жанра, как решение головоломок или собирание предметов. Также элементы Action могут быть включены в некоторые игры других жанров.