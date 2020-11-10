Москва, , 14:02 — REGNUM Более 26 млрд рублей выделены на выплаты медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, документ опубликован 10 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

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Средства в размере 26 065 138,2 тыс. рублей будут выделены из резервного фонда правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре правительство России выделило из резервного фонда на выплаты медицинским работникам, работающим с COVID-19, около 25 млрд рублей.

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