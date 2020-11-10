Новато, США, , 13:55 — REGNUM Версия игры NBA 2K21 для консолей нового поколения уже доступна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщают в пресс-службе компании «СофтКлаб».

В «улучшенную» версию NBA 2K21 уже можно поиграть на консоли Xbox Series X. Версия для PlayStation 5 в России будет доступна только 19 ноября 2020 года.

Напомним, NBA 2K21 — это симулятор баскетбола от студии Visual Concepts. Его релиз состоялся в сентябре 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В World of Tanks добавили облики для танков в стиле «Трёх богатырей»

Читайте развитие сюжета: Ретро-шутер Prodeus выпустили в «ранний доступ» сервиса Steam