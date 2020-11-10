Йошкар-Ола, , 13:54 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне летальных случаев в регионе не регистрировалось, как и в течение трёх предыдущих дней.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 69 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в регионе выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике подтвердили также 45 новых положительных тестов SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6572 случаев. Из числа активных носителей коронавируса 327 человек получают лечение в стационарах республики.

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