Ростов-на-Дону, , 13:54 — REGNUM Около 20 человек входили в гитлеровскую карательную группу ГФП-721, которая в годы Великой Отечественной войны замучила сотни советских граждан в юго-западной части СССР. Об этом говорится в материалах, рассекреченных управлением ФСБ по Ростовской области.

Областное управление КГБ СССР внедрило в группу карателей своего агента. По его информации, ГФП-721 лидировала среди себе подобных по числу расстрелянных и замученных людей. Эти каратели действовали против партизан, подпольщиков и других граждан дольше других. Некоторые палачи получили награды от руководства вермахта.

Активнее остальных расправлялись с советскими гражданами уроженцы украинского города Ромны Леонид Лурга и Аркадий Сидоренко. После войны Лурга под чужой фамилией отбывал наказание за подделку документов. По данным агента, Лурга и Сидоренко вместе убили более 450 человек, а Сидоренко — «самый большой зверь среди предателей» — расправился с пятью сотнями людей.

Так, эти каратели, а также некие Шестопалов и Феоктистов в Каменске, Новошахтинске и других городах сбрасывали арестованных в стволы шахт. Люди были еще живыми, сообщает со ссылкой на документы РИА Новости.

Сидоренко и Лурга сожгли дом с находящимися в нём подпольщиками. Из дома выбежала горящая девушка, её позднее расстреляли после пыток. Одного из подпольщиков избитым и окровавленным уложили на лёд. На следующий день его пытали зазубренными металлическими стержнями. Их каратели вгоняли между суставами колен, между позвонками. Добиться признаний от подпольщика всё равно не смогли, уточнил агент.

В 1943 году члены карательной группы после жестоких пыток казнили членов молодежной подпольной организации, которая действовала в Макеевке. Ныне этот город находится в Донецкой Народной Республике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР возбудил уголовное дело по факту расправ, которые совершили нацисты в 1941—1943 годах в Миллеровском районе Ростовской области. Массовые убийства, по данным следствия, совершали военнослужащие 6-й немецкой армии из группы ГФП-721 и их пособники.

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