Владикавказ, , 13:51 — REGNUM В Северной Осетии в течение нескольких лет не могут снести аварийные дома, которые остались после расселения проживавших в них жильцов. Программа по переселению из ветхого жилья реализовывалась еще в 2009 — 2018 годах. За это время стали новоселами и переехали в 65 многоквартирных домов бывшие жильцы аварийного фонда Правобережного района.

Однако их старые дома все еще стоят, представляя опасность для жизни и здоровья граждан. Этот факт был установлен в ходе проверки прокуратуры, сообщили 10 ноября в ведомстве.

Чтобы устранить нарушение, прокуратура Правобережного района обратилась с иском в суд. Ответчиком стала администрация муниципалитета. Суд признал требования надзорного ведомства справедливыми и постановил снести расселённые аварийные многоквартирные дома.

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