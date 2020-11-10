Йошкар-Ола, , 13:50 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 ноября выявили 45 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне в республике подтвердили также 45 новых положительных тестов SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6572 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 5242 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 22 человека. 69 человек скончались от последствий заражения коронавирусом, двое — в течение последних 24 часов. В предыдущие три дня летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в регионе не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активным носителем коронавируса в республике является 1261 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 327 человек с подтвержденным заражением коронавирусом, всего на лечении находятся 1083 человека, из них у 1069 — пневмония.