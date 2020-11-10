Белгород, , 13:53 — REGNUM В Белгородской области 10 ноября подтверждён «рекордный» 161 случай заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на шесть случаев больше показателя предыдущих суток. Выписаны ещё 74 выздоровевших пациента.

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В стационарах находятся 682 человека, в том числе 81 подключён к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Лечатся амбулаторно 2159 граждан.

С начала пандемии в регионе выявили 12 тыс. 919 носителей инфекции, 9999 завершили лечение выздоровлением.