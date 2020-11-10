Липецк, , 13:50 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов призвал руководителей негосударственных аптечных организаций активнее формировать запас медикаментов, востребованных населением в условиях эпидемического распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщила ИА REGNUM пресс-службе областной администрации, во встрече с главой региона приняли участие около 20 представителей аптечных организаций.

«Сегодня идет большой поток жалоб липчан на работу аптек. Обращения поступают на сайт «Развиваем Липецкую область вместе», но больше всего претензий — в социальных сетях. Возросший в последнее время спрос на антибактериальные противовирусные препараты удовлетворяет лишь государственная аптечная сеть «Липецкфармация». У частников же, по данным проведенного мониторинга почти 50 липецких аптек, в большинстве отмечена нехватка препаратов для лечения коронавирусной инфекции, на некоторые завышены цены», — рассказал Игорь Артамонов.

Ситуация постепенно исправляется, но остается сложной, отметил глава региона.

«Необходимо, чтобы частные аптеки активно подключились к обеспечению жителей региона востребованными препаратами и не бросали липчан в тяжелую минуту», — заявил Игорь Артамонов.

Он предложил предпринимателям использовать опыт и управленческие решения «Липецкфармации» как пример эффективной работы. Кроме того, глава региона обратил особое внимание на опасность самолечения для здоровья и жизни людей.

«Безрецептурная продажа антибиотиков должна строго наказываться. Только врач может назначить лечение того или иного заболевания», — подчеркнул Игорь Артамонов.

По итогам встречи руководитель области дал ряд поручений для улучшения работы аптечной сети в регионе.