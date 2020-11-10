Минск, , 13:49 — REGNUM В многопользовательский «танковый экшен» World of Tanks добавили специальные облики в стиле былин о трёх богатырях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября сообщают в пресс-службе компании Wargaming.

Специальные 3D-стили для танков можно будет приобрести в премиум-магазине. Они будут доступны как по отдельности, так и в составе тематического комплекта.

Напомним, World of Tanks — это популярный симулятор танковых баталий от белорусской студии Wargaming. Его релиз состоялся в 2010 году.

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