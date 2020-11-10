Самара, , 13:50 — REGNUM 191 случай заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

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По информации пресс-службы ведомства, всего по области было подтверждено 17 838 случаев заражения этой инфекцией. При этом справились с ней 15 719 человек. На учете у врачей стоят 165 человек.

Сообщается, что за мнившие сутки скончались шесть пациентов с COVID-19: 83-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 73-летняя и 84-летняя женщины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 61-летний мужчина страдал заболеваниями эндокринной системы. Кроме этого скончались пациенты с COVID-19: 52-летний и 79-летний мужчины. Всего по области скончались 332 пациента с COVID-19.

Отмечается, что коэффициент летальности в регионе составил 1,86 (в России — 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения по региону составил 10,39 (в России — 21,34).

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 ноября по области был выявлен также 191 случай заражения коронавирусом.

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