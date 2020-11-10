Варшава, , 13:42 — REGNUM Из-за проблем с подачей медицинского кислорода в онкологической больнице в польском Ополе приостановили проведение операций. Причина — дефицит медицинского кислорода. Об этом передает Dziennik.

«Сообщаем, что из-за проблем с подачей медицинского кислорода, связанных с его дефицитом, мы вынуждены приостановить процедуры в операционной. Ожидаемая дата возобновления работы блока — четверг, 11 декабря», — говорится в сообщении руководства больницы.

Как заверяет руководство больницы, пациенты будут проинформированы по телефону об изменении плановых сроков лечения.

Соответствующие рекомендации будут также предоставлены секретариатами хирургического и гинекологического отделений.

По данным больницы, отделение визуальной диагностики, отделение лучевой терапии, а также отделения клинической онкологии и лучевой терапии продолжают работать без сбоев.