Ставрополь, , 13:41 — REGNUM В Ставропольском крае попала в поле зрения правоохранителей руководитель государственного унитарного предприятия «Аптека № 43». Женщину уличили в незаконном обогащении. Следователи выявили факт назначения ею самой себе премий на сумму более 500 тыс. рублей, сообщили 10 ноября в пресс-службе СКР по региону.

Как установлено, исполняя обязанности директора аптеки, злоумышленница в течение двух лет, начиная с 2018 года, начисляла себе премии и выплаты стимулирующего характера. При этом оснований для этого, подтвержденных решениями минимущества края, у нее не было.

В отношении руководителя госаптеки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Своими действиями подозреваемая нанесла ущерб бюджету Ставропольского края на сумму свыше 500 тысяч рублей.

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