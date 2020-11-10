Кызыл, , 13:40 — REGNUM В Туве с начала года зарегистрировано 6429 преступлений, что ниже показателей аналогичного периода прошлого года снизилось на 10,1%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского правительства, на 11,2% сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений.

По мнению главы Тувы Шолбана Кара-оола, положительная динамика частично связана с ограничениями из-за угрозы коронавируса.

«Но в том, что это, прежде всего, результат наших совместных усилий по самым разным направлениям профилактической работы и активной борьбы с преступностью — нет никаких сомнений», — отметил он на встрече с представителями МВД.

При этом есть и некоторые проблемные направления, по которым кардинального улучшения добиться пока не удалось. Так, число «пьяных» преступлений выросло на 1,6%. В связи с этим глава призвал действовать упреждающе, сконцентрировав внимание на работе с молодёжью.

Также сложной остаётся ситуация на дорогах. Шолбан Кара-оол заметил, что снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий является одним из важных показателей работы в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

«Нужно действовать более системно, наступательно и сообща. Тем более, что финансовая поддержка федерального центра есть. Она постепенно увеличивается. И многое здесь зависит от того, насколько эффективно мы ею воспользуемся», — призвал глава правоохранителей.