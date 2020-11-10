Нижний Новгород, , 13:39 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 ноября выявили 2254 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным «рекордным» показателем суточного прироста зараженных. Накануне сообщалось о 2251 случае заражения SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 231 328 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

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Так, в Нижегородской области выявили 402 новых случая заражения SARS-CoV-2, в Ульяновской области — 214, в Саратовской области — 201, в Пермском крае — 196, в Самарской области — 191, в Оренбургской области — 189, в Кировской области — 187, в Пензенской области — 170, в Удмуртии — 140, в Башкирии — 105, в Мордовии — 84, в Чувашии — 71, в Татарии — 56, в Марий Эл — 45.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 45 686 случаев, в Ульяновской области — 22 908, в Саратовской области — 22 477, в Оренбургской области — 19 427, в Самарской области — 17 838, в Пензенской области — 16 945, в Пермском крае — 15 354, в Кировской области — 13 697, в Башкирии — 11 758, в Чувашии — 10 535, в Удмуртии — 10 213, в Мордовии — 8988, в Татарии — 8930, в Марий Эл — 6572.

Полностью выздоровели 183 967 жителей округа, за последние сутки выписан 2031 человек. Накануне были выписаны 1153 жителя ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 3357 человек, за минувшие сутки скончались 43 жителя Поволжья, накануне сообщалось о 24 летальных случаях в округе.

Отметим, значительное расхождение с данными регионального штаба по числу летальных случаев наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 187 человек, по данным общефедерального штаба — 226 жителей Удмуртии, из которых семеро — за минувшие сутки.

За вычетом выздоровевших и умерших, в настоящее время активными носителями коронавируса в Поволжье являются 44 004 человека.

В течение почти трех месяцев, с 10 мая, ежедневно выявлялось более 900 новых носителей коронавируса в округе. По состоянию на 17 июня стало известно о 1111 новых случаях заражения коронавирусом за сутки, после чего наблюдался спад числа ежедневных заражений SARS-CoV-2. 26 июля было зафиксировано менее 900 новых случаев заражения. 5 и 6 августа число новых носителей коронавируса, выявленных за сутки в округе, составило менее восьмисот человек. 2 сентября число подтвержденных заражений SARS-CoV-2 за сутки вновь превысило 900 случаев. По состоянию на 14 сентября число новых носителей коронавируса, выявленных в Поволжье, впервые за долгое время превысило 1 тысячу человек. 29 сентября впервые с июня суточный прирост заражений коронавирусом в округе превысил 1,1 тыс. случаев. На утро 3 октября число новых заражений в ПФО впервые с июня превысило 1,2 тыс. случаев. С 10 октября выявляют более 1,4 тыс. случаев заражения в округе. 12 октября суточный прирост числа зараженных превысил 1,5 тыс. человек. 14 октября было выявлено более 1,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, 18 октября — более 1,7 тыс. случаев, 20 октября — более 1,8 тыс. случаев. 23 октября впервые с начала наблюдений в Поволжье выявили более 1,9 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 10 ноября в России подтверждено 1 817 109 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 20 977 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 1 350 741 житель России, за сутки выписаны 15 600 человек. 31 161 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 368 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших, в настоящее время в России борются с инфекцией 435 207 человек, за сутки число активных носителей вируса в стране выросло на 5009 человек.