Томск, , 13:38 — REGNUM По состоянию на 10 ноября в Томской области коронавирус выявлен у 14 371 человека, в том числе за последние сутки подтверждено 215 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Выздоровели 103 человека. Общее количество выздоровевших — 9224 человека.

За весь период в регионе скончался 131 пациент с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 9 ноября в Томской области было выявлено 207 носителей коронавируса.

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