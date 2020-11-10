Цхинвал, , 13:41 — REGNUM В Южной Осетии в течение прошедших суток выявили 77 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 10 ноября сообщает агентство «Рес» со ссылкой на главного санитарного врача республики Марину Кочиеву.

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«За минувшие сутки выявлено 77 заразившихся коронавирусом, с учета были сняты 22 человека», — рассказала врач журналистам.

Она добавила, что в республике курс лечения от COVID-19 проходят 215 пациентов. За время пандемии умерли 20 человек с этим диагнозом. Всего, по данным Кочиевой, в Южной Осетии коронавирус выявили у 1449 человек, из них 284 победили эту инфекцию.

На сайте минздрава Южной Осетии официальных данных о распространении коронавируса нет. 9 ноября Кочиева сообщила, что в течение суток выявили 61 носителя SARS-CoV-2.

Стоит отметить, что в Цхинвал для помощи местным медикам лечении пациентов с COVID-19 в конце октября прибыл полевой госпиталь Минобороны РФ. За это время там оказали медицинскую помощь более, чем 500 пациентам.

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