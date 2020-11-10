Кызыл, , 13:32 — REGNUM Глава Тувы Шолбан Кара-оол поздравил с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел России. По его словам, сегодня на плечи правоохранителей, помимо традиционных направлений работы, легли новые задачи в связи с угрозой коронавируса, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Он с сожалением отметил, что не всего жители в полной мере осознают опасность эпидемии. Нередко фиксируются нарушения санитарных требований как обычными гражданами, так и работодателями.

«Приходится, как говорится, и «карающий меч» закона применять — проводить контрольные рейды, увещевать, выносить предписания, штрафовать», — заявил руководитель региона.

При этом борьба с нарушителями ведётся одновременно с противостоянием преступности. Эффективность этой работы, по словам Шолбана Кара-оола, зависит от доверия граждан, что требует не только мужества и стойкости, но и крайнего самообладания и спокойствия.

«Именно такими качествами обладают ваши коллеги, которым сегодня будут вручены государственные награды нашей республики. Разрешите в их лице пожелать всему личному составу, ветеранам органов внутренних дел республики успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!» — заключил он.