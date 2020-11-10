Рязань, , 13:36 — REGNUM 32-летнего мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали полицейские в Рязани. Рецидивист, которому полагалось отбывать наказание в Тульской области, ограбил магазин в рязанской деревне, сообщили 10 ноября в пресс-службе регионального УМВД.

Незнакомец в маске, угрожая ножом, похитил из кассы магазина в деревне Секиотово в окрестностях города Рязани более 10 тысяч рублей. Кассир описала грабителя, продавец другого продуктового магазина рассказала, что за несколько минут до этого разбоя некий мужчина приобрёл у неё бутылку водки, а местные жители видели похожего человека в автомобиле такси. Оперативники задержали подозреваемого в Рязани. 32-летний местный житель был неоднократно судим за кражи и разбой, в местах лишения свободы он провёл около восьми лет. За последнее преступление мужчине назначили исправительные работы в специализированном центре в Тульской области, но рецидивист скрылся от наказания и был объявлен в федеральный розыск.

По предварительным данным злоумышленник наугад выбрал деревню, приехал туда на рейсовом автобусе, зашёл в один магазин, затем ограбил другой. Подозреваемый арестован. По новому уголовному делу он может оказаться за решёткой на срок до 10 лет.