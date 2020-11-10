Красноярск, , 13:26 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 11 человек с диагнозом COVID-19, сообщили ИА REGNUM 10 ноября в оперштабе региона.

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За весь период в Красноярском крае умерли 752 пациента с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе на сегодняшний день выявлено 29 584 носителя коронавируса. За сутки 9 ноября в крае скончались девять пациентов с COVID-19.

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