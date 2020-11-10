Ставрополь, , 13:25 — REGNUM В Ставропольском крае завершено расследование уголовного дела о гибели девочки-подростка, которую сбил на автомашине в селе Кочубеевском несовершеннолетний водитель. В ходе следствия были собраны доказательства вины 16-летнего участника ДТП, скрывшегося с места происшествия, сообщили 10 ноября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Напомним, инцидент произошел 13 августа. Управлявший автомашиной ВАЗ-2106 подросток выехал на тротуар, где сбил 15-летнюю девочку. Выскочив из машины, он сбежал с места преступления, оставив пострадавшую без помощи. Происшествие вызвало широкий общественный резонанс. Жители села выходили на сходы с требованием наказать виновника аварии.

Водитель был найден, в его отношении завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть потерпевшего, и об оставлении в опасности.

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