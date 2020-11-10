Роквилл, США, , 13:23 — REGNUM Bethesda рассказала, как именно будет обновляться игра Doom Eternal для консолей нового поколения. Подробная инструкция появилась на официальном сайте компании 9 ноября.

Издатели отметили, что на старте продаж новых консолей Doom Eternal будет доступна по обратной совместимости, а чуть позже она получит полноценные обновления. При этом «улучшить» можно будет как цифровую, так и дисковую версию игры.

Напомним, Doom Eternal — это популярный шутер от первого лица, разработанный студией id Software. Его релиз состоялся в марте 2020 года.

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