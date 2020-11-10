Ханты-Мансийск, , 13:22 — REGNUM В Югре департамент здравоохранения регламентировал порядок внедрения антиковидной плазмы крови в лечении пациентов с COVID-19. Об этом сообщила губернатор ХМАО Наталья Комарова на заседании регионального оперативного штаба.

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Лечение пациентов данным методом будет проводиться в пяти ковидных госпиталях, размещённых в Нягани, Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, отметила губернатор ХМАО.

По её словам, банк антиковидной плазмы формируется на базе окружной станции переливания крови. Заготовленная на сегодняшний день донорская плазма обследована, инактивирована для дальнейшей передачи в медицинские организации по запросу лечащих врачей.