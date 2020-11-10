Ташкент, , 13:21 — REGNUM Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана задержали жителя Самаркандской района по подозрению в незаконном обороте наркотиков, сообщает 10 ноября издание «Подробно.uz».

Злоумышленник был задержан при продаже одного килограмма опия за $18 тыс. в своем автомобиле «Спарк». Задержаны также еще три человека преступной группы, которые занимались поиском клиентов.

В Сырдарьинской области сотрудники СГБ задержали мужчину при попытке забрать 9,745 кг гашиша, который завезен в Узбекистан из Таджикистана. По двум выявленным фактам возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября сотрудники таможенной службы нашли под железнодорожными вагонам 170 кг наркотиков. Находка обнаружена на таможенном посту «Сариасия».

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