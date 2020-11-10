Волгоград, , 13:20 — REGNUM Памятник Владимиру Ленину снесли в Кировском районе города Волгограда, сообщили ИА REGNUM в Сталинградском обкоме КПРФ. Коммунисты регулярно возлагали к нему цветы, но в очередной раз не нашли там ни фигуры, ни постамента. Зато во Фроловском районе открыт отреставрированный монумент вождю.

7 ноября представители Кировского РК КПРФ не обнаружили памятник Ленину, который располагался на территории бывшего профессионального училища № 25. Причём, на месте не оказалось даже постамента и бетонного основания.

«В первую очередь, тот, кто отдал приказ о сносе скульптуры Ленина, показал своё наплевательское отношение к нашей истории, ведь памятник не обязательно было уничтожать, а можно было просто перенести в другое место. В правоохранительные органы от КПРФ готовятся соответствующие запросы», — заявили в обкоме.

В посёлке Пригородный Фроловского района коммунисты провели торжественное открытие другого отреставрированного памятника Ленину. В честь этого события и 103-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции активисты устроили автопробег.