Токио, , 13:18 — REGNUM Юджин Морисава, создатель дизайна PlayStation 5, рассказал, что изначально консоль должна была быть больше. Об этом 9 ноября сообщило издание The Washington Post.

По словам Морисавы, первый его набросок не устроил инженеров — они попросили уменьшить габариты PlayStation 5. Дизайнер также отметил, что в разработке внешнего вида приставки использовалось словосочетание «пять измерений», наиболее подходящее эстетике получившейся консоли.

Напомним, игровая консоль PlayStation 5 поступит в продажу уже 12 ноября 2020 года. В России она будет доступна только 19 ноября 2020 года.

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